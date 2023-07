Ferretti lancia ’Progetto S.i.e.n.a’ "Il centrosinistra c’è e ci sarà"

"Il centrosinistra non è finito dopo le elezioni, ma continua a esserci e a volerci essere". Va dritta al punto l’ex candidata sindaco Anna Ferretti, che ieri ha ufficializzato il cambio di nome della lista con cui siede in Consiglio comunale insieme ad Adriano Tortorelli: "Abbiamo mantenuto il simbolo dell’acqua, che rappresenta la vitalità dei senesi, scegliendo di chiamarci ’Progetto S.i.e.n.a’. I puntini tra le lettere indicano le iniziali di quelli che per noi sono valori dei fondamentali, cioè solidarietà, inclusione, ecologia, il nuovo e l’accoglienza".

E ancora: "Vogliamo impegnarci in modo particolare per portare avanti i valori di ’Siena 2030’, dove la sostenibilità è sociale, economica e ambientale – specifica Ferretti, affiancata da Francesco Giardini –. Abbiamo cambiato nome perché la nostra non era una lista-civetta per le elezioni, ma è una lista nata per arricchire il centrosinistra. Per questo continuiamo a lavorare". Ferretti aggiunge: "Abbiamo perso le elezioni e siamo in minoranza, ma questo non ci esautora. Vogliamo ragigonare dal punto di vista politico partendo dagli atti concreti dell’amministrazione comunale per mettere le persone al centro". Ferretti continua: "Questo percorso è stato condiviso con gli alleati di centrosinistra. Ho parlato sia con la vicesegretaria regionale Pd, Stefania Lio che con il segretario provinciale Andrea Valenti. Ho sentito anche Elly Schlein, che mi ha invitato a proseguire il cammino. Non siamo in antitesi al Pd o una sua ’corrente’. Siamo un gruppo di persone di centrosinistra, con diverse appartenenze. Stiamo insieme perché convinti che la politica sia fondamentale nella vita della città".

Ferretti annuncia poi alla fine dell’estate "un confronto con la referente provinciale dei 5Stelle e tutto il centrosinistra". Infine, l’affondo sulle linee programmatiche che verranno esposte oggi in Consiglio comunale dal sindaco Nicoletta Fabio: "Nulla da ridire sul programma, ma nella compagine di centrodestra ci sono persone che c’erano anche prima e che quele idee non le hanno applicate. Le idee vanno concretizzate, non possono essere solo enunciazioni di principio". Quindi l’esempio dei migranti: "Bene l’intesa con il mondo del volontariato e la scelta della sede di Montalbuccio – è la critica –, ma ma dopo due giorni non si può fare un’ordinanza contro i bivacchi in luogo pubblico". E infine: "Non credo a scatola chiusa a chi per cinque anni si è comportato in un certo modo. Voterò contro le linee programmatiche del sindaco".

Cristina Belvedere