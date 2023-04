Ferretti lancia la cittadella delle arti

La cittadella della cultura è l’idea nata nell’incontro dal titolo ’Le arti performative: quale futuro a Siena’, svoltosi nella sede del comitato elettorale di Anna Ferretti, candidata sindaca per il centrosinistra. Una cittadella dove si possano riunire i musica, danza, teatro, cinema. Dove si possano organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali per le numerose compagnie che operano nel Senese. Perchè Siena ha una grande tradizione nelle arti performative ma, negli ultimi anni, gli artisti sono stati lasciati soli, non si è investito nel settore culturale, mortificando tante professionalità, come hanno precisato i relatori Vincenzo Coli, Rosanna Cieri, Massimo Biliorsi e Donatella Pollini. "Si parla spesso di cultura a Siena pensando ai musei e alle opere d’arte – ha detto Ferretti –, ma le arti performative sono ugualmente cultura da sostenere e promuovere soprattutto tra i giovani".

"Oggi il cinema a Siena è un panda, va preservato", ha detto l’esperto Vincenzo Coli, mentre Rosanna Cieri, regista di Motus, ha evidenziato che il mondo della danza, pur avendo ottimi professionisti e 20 scuole, è poco riconosciuto e seguito. "Stesse difficoltà a trovare spazi per le compagnie di teatro senesi", ha aggiunto Donatella Pollini, ex direttrice dei teatri senesi. Infine Massimo Biliorsi: "Il Comune assuma la regia del Polo musicale senese".