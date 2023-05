Ferretti guarda alla giunta "Delega alla Trasparenza Noi diversi e innovativi"

Primo confronto in vista del ballottaggio tra Nicoletta Fabio e Anna Ferretti, negli studi di Canale 3 Toscana, moderato da Aldo Tani e Pino Di Blasio. Ecco le risposte della candidata del centrosinistra punto per punto.

Dove recuperare voti. "Intanto invitando tutti a esercitare il diritto del voto. Io sto spiegando nel dettaglio i programmi, valorizzando il tema della partecipazione e i nostri valori"

Quali alleanze sono possibili. "Risponderemo formalmente ai nove punti del Polo Civico, che ritengo condivisibili. Ipotizzo una delega alla Trasparenza, come richiesto dal Polo e dai 5 Stelle. Montomoli? Molti punti del suo programma sono affini ai nostri".

Contatti con Castagnini-Scaramelli. "Non abbiamo rapporti, Chiti è assessore insieme al centrodestra, come potremmo dialogare?".

Che tipo di giunta farà. "Competente, capace di innovare e recepire le istanze della città, formata da persone di mia totale fiducia. C’è stato chiesto di essere diversi e lo saremo".

Le prime cose da fare. "Incontrare il personale, capire subito la situazione del bilancio e riorganizzare l’ufficio che lo segue".

Sigerico. "Va rivista completamente, non può occuparsi di tutte quelle cose che alla fine hanno fatto trascurare proprio i parcheggi. Senza licenziare nessuno, bisognerà rivederla completamente".

Nomine. "Il ministro Schillaci, per rispetto della città, poteva dire delle nuove scelte per il Biotecnopolo. Mi occuperò delle nomine in base alle scadenze progressive".

Santa Maria e cultura. "La Fondazione deve produrre un progetto per allargarsi a livello internazionale. Ha senso solo così, altrimenti tanto vale che la gestione resti al Comune. Mi preoccupa molto la situazione del Siena jazz, tra statuto in bilico e nomine".

Se perdo... "All’inizio resto in consiglio. Se ci sarà possibilità di lavorare bene, se sarà come quello attuale tornerò a fare volontariato".

