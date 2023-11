Fedez intervista Profumo: "Rossi si è suicidato"

"La vicenda di David Rossi è estremamente dolorosa. Io sono convinto che lui si sia suicidato". Alessandro Profumo, intervistato da Fedez per la nuova puntata del podcast "Wolf- storie che contano" ripercorre la sua storia personale e professionale, da Unicredit a Mps di cui era presidente quando il manager perse la vita volando giù da una finestra di Rocca Salimbeni. Nel podcast Profumo, protagonista del panorama economico italiano degli ultimi vent’anni, si racconta, tra aneddoti personali e racconto di alcuni dei momenti più importanti della recente storia economica italiana. "Personalmente non avrei fatto quei comunicati trionfalistici sugli utili che le banche hanno diffuso questa estate", ha commentato per esempio sul tema della tassa extraprofitti.