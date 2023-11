’Febbre da cavallo’ alla Tuberosa, ospite. Enrico Montesano

Serata cult venerdì primo dicembre al circolo La Tuberosa con la proiezione del film ’Febbre da cavallo’, ricca di racconti, aneddoti, ricordi, in compagnia del ’Pomata’ Enrico Montesano, che sarà ospite dell’evento. L’iniziativa vuole unire proiezioni cinematografiche della commedia italiana degli anni ’70 e ’80 con la buona cucina, per serate condivise e conviviali, e sarà preceduta da una cena a tema con la tris di primi (di Gabriella): gricia, amatriciana, carbonara e vino rosso. Per informazioni e prenotazioni: www.contemascetti.iteventifebbre-da-cavallo-siena.