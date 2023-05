Fabio torna nei quartieri Incontri con i cittadini "Cura di tutto il territorio"

Domani sera è in programma ’Parliamo di Siena a cena con Nicoletta’, nel pomeriggio la prima delle due iniziative ’Nicoletta in ascolto’, alle 18.30 al Bar Scacciapensieri. La seconda si terrà mercoledì, sempre alle 18.30, a Peccati di gola in Valli. Come previsto, dopo il pienone di ministri e sottosegretari che servivano a compattare il popolo del centrodestra in una campagna elettorale partita di rincorsa, ora l’attenzione è concentrata sulla candidata sindaco. "Sono davvero colpita – dice Nicoletta Fabio – dall’entusiasmo di tante persone che in questi giorni e in queste ore mi stanno cercando per offrire il loro sostegno per questi ultimi e decisivi giorni di campagna elettorale. Un abbraccio caldo della città che mi auguro saprò interpretare al meglio da sindaco di Siena, sindaco per tutti i senesi".

Inizia appunto ora una nuova fase, dopo i giorni seguiti al primo turno che sono serviti anche per sondare il terreno degli altri candidati sconfitti, sebbene sia chiaro che ora più che mai da conquistare è il voto dei cittadini. "La campagna elettorale prosegue in maniera intensa e decisa, fatta di incontri pubblici nel nostro territorio comunale, dentro e fuori le mura, perché la mia amministrazione comunale avrà cura di tutto il territorio, dalle piccole alle grandi cose", afferma Fabio.

Venerdì è stata ai rinnovati a vedere l’operetta delle Feriae Matricularum, come ha ricordato in un breve video. "Mi è piaciuta molto e ho anche apprezzato la mia imitazione e caricatura ad opera del goliardo Dario Niccolucci, molto azzeccata e divertent – ha scritto Fabio –. Al Teatro dei Rinnovati ho incontrato tanti amici che mi hanno fatto tornare alla mente gli anni Ottanta quando da giovane matricola universitaria per la prima volta mi affacciavo anche io al mondo dei goliardi".

O.P.