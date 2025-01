Fabio contro Giani sul dg Asl: "Ha preferito altri interlocutori rispetto ai sindaci interessati"

Nelle scorse settimane il centrodestra, tramite i rappresentanti istituzionali e le forze politiche, aveva sollevato più volte la richiesta di attenzione sulla nomina del direttore generale dell’Asl Toscana sud est. Ora, dopo che la scelta è ricaduta su Marco Torre (proveniente dalla Fondazione Monasterio), il sindaco Nicoletta Fabio esprime la propria perplessità non tanto sul nome scelto, quanto sul metodo: "Piena collaborazione e profondo rispetto per l’importante ruolo che andrà a rivestire Marco Torre quale nuovo direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est. Questo nonostante il modus operandi del presidente della Regione Eugenio Giani, che ha preferito altri interlocutori rispetto al dialogo con i sindaci del territorio di riferimento, i quali saranno informati ufficialmente soltanto a cose fatte".

Il sindaco Fabio osserva poi: "Quello che abiamo cercato di costruire in questi mesi è semplicemente un dialogo, un percorso trasparente e inclusivo, per un progetto rivolto al bene della comunità. Ci siamo fatti portavoce, come ogni primo cittadino dovrebbe fare, delle richieste dei nostri territori. La sanità pubblica riguarda il benessere dei cittadini, che ci considerano diretti interlocutori, ed è nostro compito tutelarla".

Fabio conclude annunciando: "Prenderemo immediatamente contatti con il nuovo direttore generale Marco Torre, al quale rivolgiamo le più sentite congratulazioni, prendendoci fin da subito l’impegno di trattare direttamente con lui gli interessi del nostro territorio in relazione a primarie esigenze e progettualità. Ci sono diverse questioni sul tavolo, anche urgenti in riferimento alla nostra città e dovremo affrontarle quanto prima".