Ex Whirlpool. Oggi a Roma si parla di lavoro

A ridosso della festa del Primo Maggio al ministero delle Imprese e del made in Italy oggi si parla di lavoro. E’ infatti previsto il tanto atteso incontro tra il ministro Adolfo Urso e i sindacati nazionali di categoria sulla situazioone negli stabilimenti dell’ex Whirlpool, oggi Beko Europe. In particolare, i rappresentanti dei lavoratori (5mila in Italia, 299 dei quali nel sito di viale Toselli) chiederanno l’impegno del ministero per la tutela della produzione e dei livelli occupazionali attraverso il Golden power. Da tempo è in vigore la cassa integrazione di dieci giorni al mese e ancora non si conosce il piano industriale della nuova proprietà. Dall’incontro di oggi a Roma sindacati e operai aspettano certezze.