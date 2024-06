Ex capitani sfidano la sorte. Bari, Bruni e Coppini vanno a prendere il cavallo

C’è chi, oggi sotto le trifore, ci sarà per un legame di affetto e di stima con il capitano, chi per un ‘ricambio generazionale’, chi per l’impegno e la dedizione verso la Contrada, chi per richiamare alla mente della sorte vecchie glorie, chi per… "non si dice". Tutti e dieci, con la stessa speranza e lo stesso obiettivo: portare nella stalla il cavallo vittorioso. Un onere e un onore per i ‘barbareschi’ chiamati a tentare la fortuna, magari con qualche ‘amuleto’ nascosto nella montura e il cuore che va a mille. Il Valdimontone ha puntato su Francesco Manganellli, figlio dell’ex comandante dei vigili urbani, già nello staff Palio quando il capitano Aldo Nerozzi era mangino. "Mi è scattata la molla perché è un vero contradaiolo, una persona che se lo merita" ha sottolineato Nerozzi. La Pantera è andata invece su Leonardo Carletti. "Siamo una Contrada conservatrice – ha svelato il capitano Franco Ghelardi –, ma questa volta abbiamo deciso di rompere con il passato: andrà un ragazzo giovane, con la speranza che il suo entusiasmo porti nella stalla il barbero che ci faccia vincere questo benedetto Palio. Diciamo che è un premio anche alla fascia di popolo che lui rappresenta". Il Bruco ha scelto Enrico Ioseffi. "Un ragazzo eccezionale – ha dichiarato il capitano Federico Cappannoli –, sempre positivo, sempre con il sorriso, sempre presente in Contrada. Se lo meritava: un riconoscimento che ho voluto dargli". Il capitano del Leocorno, Marco Minucci ha scelto "un amico fraterno", vittorioso nel suo stesso ruolo nell’ultima Carriera vittoriosa, due anni fa: Massimo Bari. Si è ricomposta così la coppia di alfieri di Piazza… La Lupa strizzerà l’occhio alla fortuna con Luca Cavani: è lui il prescelto del capitano Giulio Bruni. A prendere il cavallo per la Civetta andrà invece Giovanni Averani. Famiglia storica civettina, la sua: un amico del capitano Roberto Papei. Si affiderà a un ex capitano vittorioso, Fulvio Bruni, anche la Contrada dell’Oca: il capitano di oggi Stefano Bernardini ha scelto colui che, nel suo stesso ruolo, ha portato in Fontebranda i Palii del 1996, del 1998 e del 1999. Il capitano della Giraffa Guido Guiggiani punta su Michele Razzi. Nel Nicchio il capitano Marco Bruni ha ‘chiamato’ Riccardo Galini. La scelta di Leocorno e Oca l’ha fatta anche l’Onda: l’incarico di portare in Malborghetto il cavallo ‘giusto’ spetterà a Riccardo Coppini, neo rettore dei Maggiorenti e capitano vittorioso nel 2012 e nel 2013. "Una decisione dettata dal rapporto che ci lega – ha affermato il capitano, Alessandro Toscano –, per la sintonia che abbiamo sempre avuto. Mi ha fatto piacere che abbia accettato di ricoprire questo incarico importante".

Angela Gorellini