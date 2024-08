Evento Chigiana. Allievi del corso di Krakauer

Proseguono gli appuntamenti musicali a Piancastagnaio: stasera spazio all’Accademia Chigiana. Alle 21,15 alle Fonti di Volpaia il Chigiana International Festival & Summer Academy offre un altro evento con ’Innovation in Chamber Music’, il concerto degli allievi del corso tenuto da David Krakauer. Il noto clarinettista che fonde musica classica, klezmer e world music, ha guidato gli allievi in un viaggio di scoperta musicale e crescita artistica, sia come solisti che come musicisti d’insieme, spingendoli a superare le divisioni tradizionali tra i generi musicali.

Il concerto vedrà esibirsi un gruppo di giovani talenti provenienti da ogni angolo del globo: questa ricca varietà di background culturali e tradizioni musicali si rifletterà in un programma altrettanto variegato e stimolante. David Krakauer è stato affiancato nell’insegnamento dalla pianista e compositrice Kathleen Tagg. sua collaboratrice di lunga data.