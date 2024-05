Evento Champions. La filiale di Siena premiata a Roma

A Roma Poste Italiane ha premiato le migliori filiali di tutta Italia che si sono distinti nel corso del 2023 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nel collocamento di prodotti di investimento. In particolare la filiale di Siena ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati. "Un riconoscimento frutto del lavoro di squadra - ha detto il direttore della filiale Francesco Mottola –: il contatto diretto con la clientela è stato determinante". In provincia di Siena sono oltre 100mila i libretti di risparmio e più di 150mila i buoni postali fruttiferi; il numero delle postepay supera le 39mila unità.