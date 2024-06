Evento al Museo Diocesano di Arte Sacra. Incontro su ’Giustizia e pace si baciano’

Oggi dalle 20,30 alle 23, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, si terrà l’apertura straordinaria dell’Oratorio di San Bernardino e del Museo Diocesano di Arte Sacra. Titolo dell’evento è ’Giustizia e pace si baciano’. Il programma prevede alle 21, l’intervento di don Enrico Grassini, che presenta il restauro dell’icona bizantina della Madonna del Carmine di proprietà del Fondo Edilizia di Culto. Alle 21,15 intervallo musicale a cura di Amat. Alle 21,45 visita guidata all’Oratorio di San Bernardino e al Museo Diocesano di Arte Sacra a cura di Marilena Caciorgna. "L’icona della Madonna del Carmine – spiega don Grassini, direttore dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi – è un’opera di origine bizantina, risalente al sec. XIII, giunta a Siena alla fine del ‘200 con i monaci carmelitani che si insediarono nella chiesa di San Niccolò al Carmine. Fu un’immagine profondamente venerata dal popolo senese, in numerose occasioni esposta in cattedrale per l’Ottavario della Domenica in albis. Oggi proprietà dello Stato, è stata per lunghi anni nascosta. Grazie all’intesa fra Arcidiocesi e ministero dell’Interno, da maggio la celebre icona è esposta nell’Oratorio di San Bernardino".