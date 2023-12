"Eventi Natalizi: Cena degli Auguri, Visite Guidate, Corso Bandieraie e Veglioni"

· AQUILA

– Come ogni anno, il Circolo il Rostro organizza la tradizionale Cena degli Auguri, che si terrà venerdì 22 in società. Per partecipare, sarà possibile prenotarsi sulla app entro la mezzanotte di oggi.

· CHIOCCIOLA

– La Contrada della Chiocciola informa che domenica 31 dicembre il Complesso Museale sarà aperto negli orari 10-13 e 15-18.

I visitatori potranno usufruire di una visita guidata in italiano per un massimo di 20 persone, con inizio nei seguenti orari: 10,15, 11, 12, 15,15, 16 e 17. Si prega di essere puntuali. Su prenotazione sono possibili anche visite in inglese, tedesco, francese e spagnolo; si prega di indicare la lingua richiesta in fase di prenotazione. È richiesta la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al 3382130462, o tramite e-mail a [email protected] oppure utilizzando la APP della contrada. Ingresso e visite guidate a offerta per il mantenimento del coesso museale.

· CIVETTA

– Domenica 24 dicembre, alle 18,30 nella Chiesa di San Cristoforo, sarà celebrata la S. Messa della Vigilia di Natale.

– Corso per bandieraie ogni settimana nei locali dell’Economato. Incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 circa con un incontro serale al mese (21/23 circa). Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi all’Economato di Contrada in modo da potervi aggiornare sui dettagli. Referenti: Marta Zanchi (3485151764) e Alessia Geyer (3475532806).

· GIRAFFA

– Domenica 31 dicembre cenone di Capodanno in società. Per informazioni contattare Silvia Giusti tel.3392348382.

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· PANTERA

– Sabato 23 dicembre alle 17,45 Assemblea di Insediamento del nuovo Seggio, Capitano e Consiglio Direttivo della Società Due Porte.

– Sabato 23 dicembre in società si terrà la tradizionale cena degli auguri.

· SELVA

– Venerdì 22 dicembre aperò in rummeria.

– Sabato 23 dicembre cena degli auguri

– Sabato 30 dicembre sabato selvaiolo

– Domenica 31 dicembre Veglionissimo di San Sebastiano, con cenone e musica.

– Fino al 23 dicembre, la contrada organizza le serate della Novena, le celebrazioni liturgiche che scandiscono il tempo dell’avvento e preparano al Natale, nella chiesa di San Sebastiano in Piazzetta della Selva, dalle 18,45 alle 19,30. Serate sono a tutta la cittadinanza.

· TORRE

– Venerdì 22 alle 13 Pranzo di solidarietà per i diversamente abili a cura della Congrega ‘La Paglietta’.

– Domenica 24 alle 18 Santa Messa di Natale. Seguirà brindisi di auguri in società.

– Domenica 31 Veglione di fine anno.