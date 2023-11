Eventi e manifestazioni. Avviso pubblico per la ricerca di sponsor

Scade l’11 dicembre il termine per aderire all’avviso pubblicato dal Comune di Siena per l’individuazione di sponsorizzazioni a sostegno di eventi e manifestazioni promosse dall’amministrazione. Nell’avviso sono indicati gli eventi culturali da sostenere economicamente e le modalità per l’individuazione dei soggetti, privati e pubblici, interessati a legare il proprio nome all’iniziativa. In particolare, l’interesse del Comune è individuare sponsor per gli eventi di Natale, per la stagione teatrale Metaversi e per attività didattiche nelle scuole. Le candidature saranno valutate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo; la tipologia di sponsorizzazione può essere sia finanziaria che tecnica. Il corrispettivo per la sponsorizzazione sarà suddiviso in tre fasce: main sponsor, supporter sponsor e basic sponsor. Ai soggetti individuati il Comune garantisce adeguato ritorno d’immagine.