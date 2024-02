"Eventi e assemblee nelle contrade di Siena: Carnevale, cene e riunioni"

· LEOCORNO

– Domani discoteca di Carnevale.

– Domenica 11 febbraio dalle 17 alle 19 festa di Carnevale per tutti i piccoli lecaioli, che potranno trascorrere insieme un divertente pomeriggio con maschere, giochi e una super merenda. La sera cena della domenica con partita.

– Sabato 17 pizza in società.

– Domenica 18 cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· ONDA

– Lunedì 12 febbraio alle 21,15 in prima e alle 21,30 assemblea generale per discutere il seguente ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente, Comunicazioni del Capitano, comunicazioni dell’Onorando Priore, Nomina dei rappresentanti della Contrada negli Organismi intercontradaioli, nomina dei componenti dell’Agenzia multimediale e di quelli della redazione di Malborghetto, citazione, Varie ed eventuali.

– Mercoledì 21 febbraio cena alla Duprè con il Siena Fc. In cucina Piera. Prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

– Sabato 2 marzo alla Duprè torna la cena della nana. In cucina Leo & Marco Bigliazzi con Sara e co. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: oggi, giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

· TORRE

– Oggi alle 16,30 cenci di Carnevale alla Stanzina delle Donne aperta a tutti per festeggiare insieme il Giovedì Grasso.

– Sabato 10 febbraio alle 11 alla fontanina il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidata agli Orti del Verchione nella Nobile Contrada dell’Aquila con le fontane d’artista e la pista dei barberi realizzata da Francesco Carone. Per prenotazioni Luca Bonomi 3338468116.

– Domenica 11 febbraio Cacciata in riserva all’Azienda Agrituristico-Venatoria ‘Palazzuolo. Per info e prenotazioni contattare Diego Papini 3343054052, oppure segnarsi nel cartello in società. Alle 17 il Gruppo Piccoli organizza in società il Carnevale per tutti i cittini e le cittine con giochi e sfilata dei costumi dei bambini.

· VALDIMONTONE

– Domani alle 21,30 assemblea ordinaria della contrada. Odg: Comunicazioni Onorando Priore, Nomina Commissione Festa Titolare anno 2024, Nomina Commissione Giornalino biennio 2024-2025, Nomina Commissione Multimediale e Sito Web biennio 2024-2025, Nomina Commissione Giovani biennio 2024-2025, Nomina Commissione Novizi biennio 2024-2025, Nomina Commissione Palchi anno 2024, Nomina Commissione Territorio biennio 2024-2025, Nomina Commissione Sottoscrizioni biennio 2024-2025, Nomina Commissione Solidarietà biennio 2024 -2025, Relazione Morale e Finanziaria Banchetto Annuale 2023,

Accettazione donazione Domenichini Riccardo, Varie ed eventuali.