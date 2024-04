"Eventi e appuntamenti nelle Contrade: musica, cibo e tradizioni in programma per maggio"

· AQUILA

– Scaldate le ugole e accordate le vostre corde vocali, perché a grande richiesta torna San rostro! L’appuntamento musicale aquilino si terrà sabato 4 maggio! Per esibirsi contattare su Whatsapp Ettore Chiesi al 340 8755216 comunicando i nominativi di chi salirà sul palco insieme al titolo della canzone e al nome del/la cantante o del gruppo.

· GIRAFFA

– Domani Pranzo Brunch in Vigna, un pranzo all’aria aperta per rivivere la nostra splendida Vigna! Dalle 12,30 pranzo e a seguire caccia al tesoro ‘Giraffa Express. La rotta del Rione’. In caso di pioggia verrà effettuato nei locali della Società dalle 13.

Menú: Pasta amatriciana, arista con patate al forno. Dolci vari della casa.

– Giovedì 2 maggio ultimo appuntamento del burraco in Società con cena! Per informazioni e prenotazioni contattare Mariangela Guerrini (3314446179).

– Martedì 14 maggio torna la pizza tonda in Società! Dalle 19,30 alle 22 sarà aperta la cucina pizzeria giraffina che sfornerà 5 tipi diversi di pizza tonda! Per prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci tel.392 6897373 entro il 12 maggio.

– Domenica 19 maggio Gita a Prato, una giornata all’insegna dell’amicizia per conoscere la città e il suo territorio. Per info contattare Daniela Bellucci tel.392 6897373 o scrivere a [email protected].

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci tel. 3926897373.

– Nei giorni 30 e 31 maggio dalle 19 in piazza Provenzano si terrà la 1° edizione del torneo ‘Street basket Provenzano’. Il torneo è aperto a tutte le società di contrada. Il termine per le iscrizioni è il 20 maggio. Per informazioni rivolgersi a: Lorenzo Brocchi 3342468397, Edoardo Brocchi 3298151403, Mattia Terrosi 3343417245.

· LEOCORNO

– Domani brace al tegamino.

– Martedì 7 maggio cenino del Capitano. Info e prenotazioni mediante l’apposita App.

– Sabato 11 maggio attività pomeridiana Gruppo Piccoli e cena.

– Venerdì 17 maggio Cena con Delitto. Info e prenotazioni mediante l’apposita App.

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App.

Per soci e famiglie

· NICCHIO

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30.

· PANTERA

– Sabato 4 maggio motociclettata e pranzo maremmano. a ‘Il Rifugio’ (località Buriano). Partenza 10 dalle Due Porte. Percorso:

Rosia-Frosini-Palazzetto-Gabellino-Meleta-Montemassi-Ribolla-Buriano. Menu: Tortelli burro e salvia, Cinghiale, Brace mista (salsiccia, costoleccio, scamerita, pollo), Patate e insalata, Cantucci con vin santo, Dolce, Vino, acqua e caffè. Prenotazioni su PanterApp entro venerdì 3 maggio.

– Il 9 maggio in occasione dei festeggiamenti del sessantesimo anniversario della società verrà organizzata una mostra fotografica di vita di società. Se vi fa piacere, vi chiediamo di inviarci le vostre foto all’indirizzo email [email protected]. La mostra si svolgerà in concomitanza con quella della Contrada e a seguire apericena in terrazza.

· TORRE

– Domani alle 17,30 Merenda/cena in società con chiocciole, affettati, formaggi e baccelli.