Eventi con i motori. Dal pilota Croccolino a auto e moto d’epoca

Appuntamenti dedicati ai motori a Siena: si comincia venerdì 29 marzo, con I’associazione Ciesse Racing di Chiusi che ha richiesto uno spazio davanti al Palazzo Pubblico per la presentazione del progetto sportivo con protagonista il giovane pilota senese Filippo Croccolino, presente insieme alla vettura con cui prenderà parte al campionato Gt. Il 21 aprile transiterà in centro ’Sulle Strade de L’Eroica. La Francigena e il Buongoverno’, manifestazione riservata ad autovetture costruite entro il 1945, organizzata dal Siena Club auto d’epoca. co. Il 14 giugno sarà ’Motociclettando 2024’.