+Europa promuove Montomoli Della Vedova: "Aperto al mondo"

La lista è civica ma ha il sostegno anche di +Europa. Ieri è arrivato a sostenere Emanuele Montomoli Benedetto Della Vedova, deputato e dirigente di primissimo piano di +Europa, che ha motivato così il sostegno del partito: "Montomoli è una personalità senese di primo piano, l’esempio della Siena che si deve sempre più aprire al mondo, come lui ha dimostrato di saper fare nella sua vita accademica e professionale. È il miglior candidato per offrire a questa città non tanto la capacità di conservare la memoria della sua grandezza passata, quando la capacità di far crescere l’economia, l’innovazione, l’internazionalizzazione".

Tema centrale quello dello sviluppo del settore delle scienze della vita, compreso ovviamente il progetto del Biotecnopolo. "Il sostegno a Montomoli parte anche dalla sua capacità di visione in un settore così strategico. Quando diciamo che il futuro dell’Italia è in Europa e nel mondo, pensiamo anche a questo". Un riferimento anche all’aggressione subita da Giuseppe Conte a Massa: "Massima solidarietà, in primo luogo perché siamo contro la violenza. E poi perché, pur nella diversità di molte visioni politiche, abbiamo sempre sostenuto le misure prese nella fase di emergenza di contenimento della pandemia e la campagna di vaccinazione".

Montomoli ha sottolineato "l’importanza del sostegno di un partito molto vicino alla nostra linea. Siena ha bisogno di innovarsi, internazionalizzarsi, portare le sue menti brillanti fuori da Siena in settori specifici e al tempo stesso importarne altrettante che favoriscano lo sviluppo economico. Il settore delle scienze della vita e delle biotecnologie è centrale a Siena dal 1904, per merito di Achille Sclavo. Bene che +Europa sia con noi in questo cammino, sono convinto che faremo buone cose anche oltre queste elezioni".

O.P.