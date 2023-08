Ettorre e Di Tella in concerto a Palazzo Chigi

Tre giorni per tre concerti a due. Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2023 prosegue con tre appuntamenti che vedranno protagonisti grandi interpreti internazionali. Il primo stasera a Palazzo Chigi Saracini con Giuseppe Ettorre al contrabbasso e Pierluigi Di Tella al pianoforte, che si esibiranno in un programma di cui fanno parte brani di Bach, Berio, Debussy, Montag. Domani alla Chiesa di Sant’Agostino sarà invece la volta del violoncello di Sung-Won Yang e del pianoforte di Enrico Pace, che proporranno brani di Schubert, Mendelssohn, Strauss. Venerdì si passa quindi al Teatro dei Rozzi con il concerto per due pianoforti in cui Lilya Zilberstein e Anton Gerzenberg proporranno i Preludi op. 32 e le Danze sinfoniche op. 45b di Rachmaninov e la Sequenza IV di Berio, compositore a cui il festival dedica uno speciale approfondimento per celebrare i vent’anni della scomparsa. Inizio alle 21.15.