Estrazione dell’Assunta Palio bis, una possibilità

Prima estrazione della storia per il sindaco Nicoletta Fabio con una domanda: saranno tre o quattro le ghiandine che estrarrà dall’urna contenente tutte e 17 le Contrade? Per la Civetta è l’ultima possibilità per poter annullare la squalifica. Se esce correrà di diritto entrambi i Palii del 2024, altrimenti sarà sul tufo nell’agosto 2024 e per Provenzano, allo stato attuale, sarebbero previste 4 estrazioni. La Contrada dell’Oca torna in Piazza dopo 3 anni, ultimo Palio corso nell’agosto 2019 mentre il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi punta al sesto Palio consecutivo, avendo sempre corso da quando è stato eletto. Per la Contrada, se estratta, sarebbe la quarta estrazione consecutiva. Guardando i terzi, sono solo due i Terzi che possono fare “full”: quello di Città (se escono Chiocciola, Onda e Tartuca) e quello di Camollia (se esce la Giraffa).

Per quanto riguarda l’estrazione che cade il 9 luglio la data si ripete per la decima volta e due Contrade (Chiocciola e Civetta) non sono mai state estratte, al contrario di Lupa, Nicchio e Valdimontone che vantano tre gettoni. Per quest’ultima Contrada anche un sorteggio con cui ha scontato (1995) la squalifica.

Il primo posto alla trifora della Torre si è ripetuto per questi due ultimi secoli per l’ottava volta dal 1911. Civetta, Giraffa e Selva mai estratte; ma nelle due occasioni dell’attuale secolo ha vinto sempre chi è stata estratta: Bruco (2003) e Giraffa (2011). Chi può correre due volte e chi salta l’annata? Sei Contrade possono sperare di correre sempre nell’annata: Chiocciola, Giraffa, Nicchio, Onda, Selva e Tartuca. Tre, invece, quelle che rischiano di non correre mai nel 2023: Leocorno, Lupa e Valdimontone. Tutte le Contrade in attesa del sorteggio sono state estratte almeno una volta nell’attuale secolo. Il Valdimontone in testa a tutti gli esiti fortunati: ben 8. Poi la Selva a 6; Leocorno, Onda e Tartuca con 4, con l’Onda che ha scontato nel 2016 la squalifica. Civetta e Lupa con una sola estrazione per l’agosto.

Quanto alle possibilità del Palio bis c’è una sola combinazione in essere per vedere tra i canapi lo stesso schieramento. Se dovessero uscire Chiocciola, Onda e Selva vedremo lo stesso schieramento dell’agosto 2019 nel Palio vinto dalla Selva. Il ritardo più consistente per vedere uscire la propria bandiera per prima è della Chiocciola (1993), mentre è del Valdimontone l’attesa più lunga per l’ultima trifora (1987).

Sergio Profeti