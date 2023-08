Estate senza emergenza sangue La Toscana ribadisce l’invito a donare

L’estate è il periodo dell’anno di maggiore sofferenza per il sistema sangue, ma in questa caldissima estate le Aziende sanitarie della Toscana, con la regia della Regione e l’operatività delle associazoni di volontariato, sono riuscite a prevenire la carenza con largo anticipo. "Il lavoro a rete porta ottimi risultati – sottolinea l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini -, coniugando l’attenzione ai bisogni dei cittadini con l’attenzione all’uso etico delle risorse. Il sistema sangue fa da motore alle attività sanitarie, ma si basa su un gesto anonimo, volontario, gratuito e consapevole". In passato il periodo estivo era accompagnato da un calo dell’attività, in particolare chirurgica, che quest’anno ha invece conosciuto un’accelerazione per recuperare le prestazioni non erogate per il Covid e non si sono registrate situazioni di emergenza vera, non c’è stato bisogno di ricorrere all’aiuto di altre Regioni. Naturalmente, torna l’invito a donare sangue e plasma: possono farlo tutti coloro che hanno tra 18 e 70 anni, peso minimo di 50 chilogrammi e che sono in buono stato di salute. Per donare basta presentarsi presso un centro trasfusionale o contattare un’associazione di donatori.