"Essere una donna non mi ha limitato"

Fra i settori in cui l’imprenditoria femminile è in crescita in provincia di Siena, sia per numero di aziende che per occupati, ci sono quello delle costruzioni e quello manifatturiero. Lo sa bene Claudia Bencini, presidente di Imer Group, una società fondata nel 1962 con sede a Poggibonsi, leader europeo nella produzione di macchine e attrezzature per l’edilizia.

"Sono entrata in azienda nel 1995. L’azienda è stata fondata da mio padre nel 1962 insieme ad altri soci, quindi è innegabile che il mio accesso al mondo del lavoro è stato facilitato, anche se ho fatto la mia gavetta – ha detto Bencini –. Ci occupiamo di fabbricare macchinari per le costruzioni, un mondo, se vogliamo, prettamente e tradizionalmente maschile, ma devo dire che negli anni non ho mai avuto problemi particolari né mi sono sentita svantaggiata per via della mia condizione di donna". Quella di Bencini è una testimonianza controcorrente e incoraggiante.

"Spesso mi sono soffermata a riflettere su come la mia condizione di donna abbia condizionato la mia carriera – ha detto la presidente di Imer Group –. Ma non credo lo abbia fatto: gli stakeholder, i venditori, i colleghi non mi hanno mai trattata in modo diverso. Secondo me, quando si riesce a esprimere le proprie competenze nel lavoro, tutti gli scogli si superano". Positivo anche il commento sui dati relativi all’imprenditoria femminile, dove il settore delle costruzioni registra un +4,6% sul numero delle imprese a guida femminile e un +7,3% per numero di occupati.

"La provincia non è messa male nonostante il lieve calo rispetto all’anno precedente – ha commentato –. Dobbiamo considerare però, per il settore delle costruzioni, l’andamento del mercato italiano in generale. Il settore infatti ha vissuto, negli ultimi anni, una spinta molto importante, il dato sull’imprenditoria femminile ne è un riflesso".

