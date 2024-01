Esplosione in una casa a Piancastagnaio, grave una donna

Piancastagnaio (Siena), 12 gennaio 2024 – Paura a Piancastagnaio per l’esplosione di una casa è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 gennaio. Una donna di 36 anni è rimasta gravemente ferita. E’ in prognosi riservata.

Un forte boato ha scosso la cittadina immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Piancastagnaio insieme al 118.

L’esplosione è avvenuta in via della Carrozzola probabilmente per una fuga di gas gpl. Immediate le chiamate della gente della zona.

La persona rimasta coinvolta è stata soccorsa dal 118 e trasportata con Pegaso all’ospedale di Siena. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. E’ stata investita in pieno dallo scoppio.

Gravi i danni per l’abitazione. Una parete del primo piano è stata sventrata dall’esplosione. Detriti e calcinacci sono stati proiettati sulla strada sottostante. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’abitazione.