Casa esplosa per fuga di gas, sempre grave la donna ferita, “Un’intera città è con lei”

Piancastagnaio (Siena), 14 gennaio 2024 – Una città sotto choc per l’esplosione della palazzina in cui una giovane donna è rimasta gravemente ferita.

Una vicenda drammatica che ha colpito l’intera comunità, quella di Piancastagnaio, ma in particolare modo ha sconvolto i numerosi amici e colleghi di lavoro del centro commerciale Conad dove la 33enne originaria di Ischia di Castro da alcuni anni lavora insieme al compagno.

Ieri mattina al supermercato di via Roma i dipendenti erano affranti. Senza parole. Nessuno se la sentiva di commentare il fatto occorso alla loro collega la sera prima.

"Siamo senza parole e in attesa di notizie più confortanti – ha detto il direttore commerciale Umbrio Santoni –; è nostra dipendente da diversi anni, una bravissima ragazza molto brava nel suo lavoro e attiva in tutti i reparti e settori del centro commerciale. Per questo auspichiamo che possa venire fuori da questa brutta esperienza prima possibile".

Intanto continuano le testimonianze dei vicini. Via della Carrozzola è una strada laterale che entra in paese per chi proviene da via Roma. Qui ci sono case in pietra del centro storico restaurate.

Molti all’ora dell’esplosione, erano passate da poco le 18, si trovavano nelle proprie abitazioni in attesa della cena. Anche E.F., pensionato che abita nella via accanto.

"Mi stavo preparando per la cena, quando ho udito un grande botto simile a due auto che si fossero scontrate. Mi sono affacciato alla finestra e – racconta – ho visto un gran fumo. Data la bella serata, anche se fredda, ho pensato che alcuni giovani stessero alimentando il fuoco per una grigliata. Il suono delle sirene delle ambulanze e dei Vigili del fuoco mi ha indotto a uscire di casa e mi sono trovato difronte al disastro".

La donna, come detto, stava rientrando da una passeggiata pomeridiana insieme al suo cagnolino dopo che aveva fatto il turno mattutino. Il vice sindaco di Piancastagnaio, che è anche molto legato da amicizia con i familiari della donna ferita e che segue costantemente l’ evolversi della situazione ha detto: "Appena informato mi sono immediatamente recato sul posto. Dinanzi ai miei occhi si è mostrata subito la violenza dell’esplosione che ha interessato l’intero edificio. Ho parlato con i familiari della ragazza coinvolta - ha detto ancora Franco Capocchi - così come ho incontrato i familiari del compagno giunti sul posto. A loro va la vicinanza dell’intera amministrazione comunale che si è subito impegnata nell’attuare tutte le normative previste in queste situazioni cercando di tutelare al massimo la sicurezza delle persone, delle altre proprietà e del bene collettivo".

L’incidente in cui è rimasta ferita la donna ha avuto eco anche a Ischia di Castro, nel Viterbese, dove è nata. E dove vivono ancora i genitori, parenti e amici. Le condizioni della 33enne restano molto gravi, è in prognosi riservata alle Scotte