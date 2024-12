Esplode bombola. Due feriti

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione in Strada del Cetino, nel comune di Monteriggioni, per l’esplosione di una bombola di gas. Feriti mamma e figlio: lei di 69 anni e lui di 31. Hanno riportato varie ustioni e sono stati trasportati in codice 2 al Pronto soccorso delle Scotte. Danni anche all’appartamento, soprattutto al solaio dell’edificio. L’esplosione, provocata da una fuga di gas, è avvenuta poco prima delle 17 al secondo piano dell’appartamento dove vivono mamma e figlio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati l’automedica dell’ospedale di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi, i vigili del Fuoco del comando provinciale e le forze dell’ordine.