Esami di maturità. La carica dei ’cento’

La ’carica’ dei 36. Questo è il numero degli studenti che hanno ottenuto 100 o 100 e lode al termine dell’esame di maturità di quest’anno negli istituti della Valdichiana senese. Per loro un dolce finale a impreziosire le meritate vacanze, che ovviamente tutti i diplomati si devono godere, per poi pianificare un futuro che li vedrà di nuovo sopra i libri, e quindi all’Università, oppure nel mondo del lavoro. In archivio vanno cinque anni di crescita e soddisfazioni, momenti indimenticabili ma anche non facili, basti pensare al periodo del lockdown.

Ma per tutti è stato un cammino dove i ricordi resteranno indelebili per sempre. Le lodi, 9 in tutto, arrivano dai Licei Poliziani che sommano 24 votazioni complessive tra 100 e lode e 100. La lode è andata, per il Liceo Classico, a Elena Betti e Lorenzo Garavelli, per il Liceo Scientifico a Davide Meloni ed Elia Parlato (5B), per il Liceo delle Scienze Applicate ad Asia Ferrara, Nicole Palmieri (5DSA) e Annika Firli della (5ESA) mentre per il Liceo delle Scienze Umane a Sofia Di Pisello e Veronica Garzi (5B). I 100 dei Licei Poliziani sono 15 in totale, a ottenere il prestigioso voto sono stati gli studenti Maddalena Giomarelli e Anita Pacchieri (5A Liceo Classico), Erica Andrea Birca, Allegra Casini, Letizia Di Chiara, Alessia Tabarrini (5A), Sara Cresti, Sofia Martini e Sofia Rutelli (5B) per il Liceo Scientifico. Venendo al Liceo delle Scienze Applicate, i nomi sono quelli di Valerio Panarese (5DSA) e Alessio Luigi Ranieri (5ESA); per il Liceo Linguistico, Sofia Meconcelli, Margot Monciatti (5C) e Martina Cosman, Giulia Del Buono (5D).

Restando a Montepulciano ma spostandosi all’Itc Redi, sono tre i 100 alla 5B Sia - Sistemi informativi aziendali, per Michele Mencattelli, Patrick Nerone, Sindi Ahmetcenaj; massimo dei voti anche per Davide Mencarelli (5A Sia), Giulia Rossi (5A Afm - Amministrazione finanza e marketing), Camilla Peruzzi (5C Turismo). Al Redi, pertanto, i 100 sono stati 6 in totale.

Al Professionale Caselli, è Roberta Liotti a conquistare il voto a tre cifre (5B Ssas - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale). Nel polo di Chiusi, Pietro Neri è l’unico 100 del Professionale Marconi, indirizzo Mat (Manutenzione e assistenza tecnica), mentre all’Istituto Tecnico Commerciale Luigi Einaudi va a Matias Trabalzini (Grafica e comunicazione) il punteggio più ambito. A Chianciano, all’alberghiero Pellegrino Artusi, i 100 sono tre e tutti escono dalla 5B Enogastronomia: i complimenti vanno a Perla Caselli, Erjon Dervishi, Niccolò Nucilli. Uno sguardo anche in Valdorcia e precisamente a Montalcino: al Liceo Linguistico, quest’anno, non c’è stata nessuna votazione a "tre cifre" così come al Professionale Agrario.

Luca Stefanucci