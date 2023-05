L'Eroica invade Montalcino. Tutto esaurito, 2.500 al via

Montalcino (Siena), 25 maggio 2023 - La carica dei 2.500 pronti a pedalare nella grande bellezza. Domani inizia la tre giorni di Eroica Montalcino, la cicloturistica su strade bianche che tocca tante eccellenze paesaggistiche del territorio, dalla Val d’Arbia alla Val d’Orcia passando per le Crete Senesi. Montalcino sarà il cuore pulsante di un evento sempre più internazionale con appassionati in arrivo da tutto il mondo e un centro storico addobbato a festa con coreografie vintage, maglie luminose, approfondimenti e tante iniziative. Qualche esempio? Dalla presentazione di libri alla musica in Fortezza e poi il progetto educativo ’Sicurezza in strada’ presentato da Fondazione Scarponi e Roy Roger’s (domani al Teatro degli Astrusi, ore 17.30).

Coinvolte anche le attività del territorio (torna il concorso delle vetrine), piazza del Popolo e piazza Garibaldi riceveranno e daranno energia, colore, ritmo. Ieri è stato assegnato l’ultimo numero, il tetto massimo di 2.500 partecipanti è raggiunto. Tante le curiosità di un evento ormai senza confini: 700 i ciclisti stranieri partecipanti con Germania in testa (più di 200) seguita dalla Svizzera (oltre 100). E poi, Francia, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Polonia, Spagna, Repubblica Ceca, Australia, Canada, Lussemburgo, Norvegia, Slovacchia, Sud Africa. Ma l’elenco è lungo e conta oltre 30 Paesi.

Il più giovane partecipante maschile arriva da Montalcino e il più anziano da Monte San Savino: si chiama Benito ed è del 1935, pedalare non ha proprio età. Una ’babele di lingue’ e un mix di sapori (grazie alla rinomata cucina locale), abbraccerà Montalcino ed i percorsi proposti: 553 i ciclisti che domenica di buon’ora prenderanno il via nel percorso lungo (153 km). I più frequentati sono quelli di 70 e 96 km; il ’percorso del Brunello’ (46 km) coinvolgerà poco meno di 500 atleti. E non mancano i ciclisti (65) che hanno scelto la passeggiata.

Un sold out accolto con soddisfazione anche dalle strutture ricettive della zona. "Siamo molto felici di questo traguardo – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia –, ora gestiremo le ultimissime richieste con le rinunce. Ad esempio, stanno scrivendo ciclisti romagnoli colpiti dall’alluvione che non sono in condizione di venire: esprimiamo loro la nostra solidarietà. Sarà una bella festa a pedali, una festa di tutto il territorio".