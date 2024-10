Eroica, la festa sulle strade. Gran finale per la due giorni: "Una meravigliosa creatura"

Ancora due giorni indimenticabili, pieni di passione, di voglia di stare insieme, di amore per le due ruote. L’Eroica è un fenomeno che si rinnova ogni anno, ma lascia sempre a bocca aperta per la capacità di mobilitare persone da tutto il mondo (quest’anno da 52 diversi Paesi), con il cuore pulsante a Gaiole in Chianti e un coinvolgimento che si estende a tanta parte della provincia. "Qui non ci sono solo numeri, c’è anche una straordinaria qualità della presenza", ha detto ieri mattina Giancarlo Brocci, ideatore e anima di tutto ciò, nel corso della diretta sulla Rai che ancora una volta ha reso merito a questo appuntamento. "Eroica è una meravigliosa creatura", ha detto al termine. "Un evento straordinario per gli amanti delle due ruote, un tuffo in un’altra epoca", ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani, ieri a Gaiole in Chianti per la partenza di uno dei gruppi dell’Eroica.

Tra i partecipanti, anche venti finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza, impegnati sul percorso di 106 chilometri, indossando una maglietta con i colori istituzionali e il logo del 250mo anniversario della fondazione del Corpo.