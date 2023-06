’Eroica Hispania’ La corsa vintage va in trasferta

Oltre 500 ciclisti domani parteciperanno alla settima edizione di Eroica Hispania, ospitata per la seconda volta a Haro, capoluogo della regione vinicola de La Rioja. Anche nel ‘clone’ spagnolo la corsa vintage presenta più percorsi, in base alle esigenze dei partecipanti: percorso lungo (184 km), medio (122 km), corto (74 km) e la ‘passeggiata da 25 km. "Partire per Haro ed Eroica Hispania – ha detto Giancarlo Brocci, l’ideatore di Eroica, il cui format viene esportato all’estero – è ricordare amicizie profonde e il calore dell’accoglienza di un paese che ha un’idea del ciclismo simile alla nostra. Andiamo a ritrovare la passione di Willy Mulonia, i momenti vissuti con Luciano Berruti sulle tracce del cammino di Santiago in paesaggi di ruralità e spiritualità".