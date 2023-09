Eroe e Canapetta senza gloria nell’agosto 1967

Ogni cavallo, anche il più anonimo e fuggevole che ha corso in piazza, merita la nostra attenzione. Così oggi vogliamo parlare di Eroe, soggetto classe 1962 di Sirio Susini e presentato e scelto per la carriera del 16 agosto 1967. A dire il vero fu portato anche allo straordinario settembrino dello stesso anno, ma i capitani in questo caso lo rimandarono a casa. Eroe andò in sorte alla Lupa che lo affidò alle esperte mani di Canapetta. Il posto alla mossa fu piuttosto buono, il secondo, ma l’andamento lungo e burrascoso determinò una partenza davvero particolare. Fra le Contrade che più furono penalizzate c’è proprio la Lupa con Eroe. Ricordiamo che questa lunga mossa determinò la squalifica di Rondone, di Ciancone, il primo che correva per il Nicchio ed il secondo nel Bruco. Così Eroe partì male e non riuscì a recuperare. E’ il modo per ricordare l’inizio di una lunga carriera di proprietario di cavalli per la piazza di Sirio Susini, dove passione e competenza andavano perfettamente d’accordo. Un mondo che è inesorabilmente cambiato, molti dicono in peggio, il suo esempio sia ricordato per coerenza e capacità di creare modelli da cui è bene attingere anche oggi.

Massimo Biliorsi