Enoturismo, convegno dell’Enoteca Italiana al G7 dell’Agricoltura

Enoturismo come componente significativa della filiera turistica italiana grazie alle eccellenze enologiche e gastronomiche nazionali: questo lo spunto per il convegno “L’impatto dell’enoturismo su imprese e territorio” organizzato da Enoteca Italiana Siena al G7 dell’Agricoltura a Ortigia. Hanno portato i propri saluiti anche il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra e la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi. "Per noi è stato un grande piacere aver creato un’occasione di approfondimento di un tema di straordinaria rilevanza come l’enoturismo", ha detto Elena D’Aquanno, presidente della Fondazione Eis.