Enoteca Italiana, iniziativa in Piemonte sull’enoturismo

Grande successo per il convengo “L’impatto dell’enoturismo su imprese e territorio – Il Piemonte”, promosso da Fondazione Enoteca Italiana Siena. L’evento, che rientra nel ciclo di incontri sull’enoturismo, si è svolto a Ovada. Dopo il successo riscosso al G7 dell’Agricoltura di Ortigia e il convegno sulla Toscana che si è svolto a Siena, il Piemonte rappresenta un altro modello esemplare per rappresentare lo sviluppo dell’enoturismo. "Il convegno ha riscosso un grande successo, per me poi Ovada ha un significato particolare perché luogo legato a mio nonno", ha affermato la presidente dell’Enoteca Italiana Elena D’Aquanno.