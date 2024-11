Enel, guasto a una linea interrata. Case e attività per ore al buio

Torrita di Siena si è trovata al buio ma durante il giorno. Una parte del pomeriggio di ieri è stata infatti caratterizzata dall’assenza di luce, una situazione che comunque non ha interessato tutto il paese, ma soltanto una porzione dello Scalo. Dalle informazioni che abbiamo raccolto da Enel, si è trattato di un guasto su una linea interrata. I tecnici si sono messi a lavoro per far tornare tutto alla normalità. Si sono verificati, inevitabilmente, disagi alle attività commerciali che insistono nella zona dove la luce è sparita, ad esempio, in alcuni bar, alla ricevitoria dove si gioca la schedina del weekend, ed in altre ancora dove la clientela, in particolar modo nel fine settimana, è ’robusta’.

Anche la porta del bancomat non si apriva, costringendo i correntisti bancari a rinunciare al prelievo. Il sabato è un giorno di festa per molti, c’era un po’ di rammarico tra i commercianti. A pochi metri di distanza però la luce c’era, il paese non si è bloccato tanto che i torritesi hanno potuto regolarmente fare la spesa e mantenere una certa routine; anche lo sport non si è fermato, al palazzetto il match del Futsal si è svolto regolarmente (per la cronaca il Torrita ha vinto 10-8).

Tra le vie dove la corrente è sparita, per quello che abbiamo potuto verificare, ci sono via Gramsci, via Po, una parte di via Mazzini. Ovviamente anche nelle abitazioni qualche problema si è verificato, senza luce in casa non si lavora, i cancelli elettrici non si aprono e chi voleva godersi un po’ di relax davanti alla televisione, ha dovuto cambiare programma, ma non con il telecomando. In molti, infatti, ne hanno approfittato per fare giardinaggio, raccogliere le foglie cadute, sistemare i cortili, i tipici lavoretti autunnali. La luce è tornata intorno alle 17.10, un po’ prima che facesse buio. E con i lampioni accesi la notte è più bella e sicura.

Luca Stefanucci