Emporio Letterario Off, 4 eventi. Gratteri, Rossetti, Lattanzi e Ranucci

Torna a Pienza l’Emporio letterario off, l’appuntamento autunnale della manifestazione dedicata ai libri e all’editoria, che è giunta ormai alla sua dodicesima edizione primaverile e che, per la seconda volta, fa il bis in versione novembrina. Quattro appuntamenti, tutti nel pomeriggio di sabato (16 novembre). Si comincia nei locali del Conservatorio San Carlo Borromeo alle 16 con il magistrato Nicola Gratteri e il suo ‘Il Grifone – Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta’, in cui l’autore indaga nei luoghi d’incontro virtuali che stanno soppiantando quelli reali, in cui anche le mafie stanno imparando ad adattarsi, sfruttando le potenzialità della tecnologia. A intervistare l’ospite sarà Gianluca Zanella. Alle 17 c’è Ilaria Rossetti, già vincitrice del premio Campiello Giovani con ‘La Fabbrica delle Ragazze’. Il libro racconta la storia vera dell’esplosione della fabbrica Sutter&Thévenot di Bollate. A intervistare l’autrice sarà Wanda Folliero. Si prosegue alle 18 con Antonella Lattanzi e ‘Le cose che non si raccontano’, ultima opera della scrittrice pugliese, un romanzo che racconta la vicenda di una coppia disposta a tutto per avere un figlio. A intervistare l’autrice sarà Giulia Marziali. Il programma chiuderà alle 19 con Sigfrido Ranucci, volto della trasmissione televisiva d’inchiesta Report, e il suo ‘La Scelta’, in cui il giornalista racconta il proprio cammino professionale scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena. A dialogare con lui sarà Giorgio Renzetti. Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è libero. Gli incontri con Ilaria Rossetti e Antonella Lattanzi sono inclusi nel programma allestito dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’evento nasce dall’associazione Compagnia del Teatro Caffeina Eventi, con la direzione artistica di Giorgio Nisini, in collaborazione con Regione, Comune e Fondazione San Carlo Borromeo.

Riccardo Bruni