Emporio Letterario Garosi: "Che successo"

Bilancio "largamente positivo" quello della undicesima edizione dell’Emporio Letterario 2023 di Pienza. Tre giorni con una trentina di interventi di alto spessore culturale. C’è stato l’apprezzamento del pubblico e, come detto, la partecipazione di importanti personaggi del mondo della cultura con tutte le sue ramificazioni. Il grande pubblico ha resistito anche alle avversità del tempo che hanno obbligato gli organizzatori a diversificare la location. La "tre giorni" degli appuntamenti dell’Emporio sono stati chiusi con il frizzante dialogo tra Giorgio Nisini e Malika Ayane, cantante, artista poliedrica, ma in questo caso scrittrice, autrice della raccolta di racconti, "Ansia da felicità" (Rizzoli, 2023), ha chiuso l’Emporio Letterario 2023. "Siamo molto soddisfatti dell’Emporio Letterario 2023 – ha detto il sindaco Manolo Garosi – per la partecipazione di pubblico e di personaggi e per il contributo che dà al panorama culturale e librario nazionale: non a caso il nostro festival è stato citato nel recente Salone internazionale del Libro di Torino". "Pensiamo già all’Emporio Letterario 2024 – ha aggiunto il il sindaco di Pienza –, contando anche sull’ottima collaborazione con lo staff di Caffeina Eventi che si distingue sia per la competenza specialistica sia per le capacità e la flessibilità tecnica e organizzativa. Diamo quindi a tutti appuntamento all’anno prossimo: il desiderio di questa amministrazione comunale – ha concluso il sindaco – è di poter collaborare ancora con gli organizzatori per la dodicesima edizione". Massimo Cherubini