Emma Villas ora guarda all’estero. Debutto a Londra per Chiara Travels

Emma Villas spa, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio) quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, lancia sul mercato Chiara Travels, il nuovo portale gestito dalla società dedicato a ville e dimore di pregio in destinazioni estere, già prenotabili sul sito www.chiaratravels.com.

Chiara Travels (Chiara viaggia) nasce dalla visione del fondatore e ad Giammarco Bisogno e dalla passione per i viaggi della figlia Chiara, da cui il nome del brand, con l’obiettivo di ’esportare’ all’estero il modello Emma Villas e ampliare con nuove destinazioni il portfolio dell’azienda, conservando e replicando i valori che hanno consolidato la leadership di Emma Villas in Italia, con più di 550 immobili in esclusiva e più di 50mila clienti da tutto il mondo ogni anno. Il progetto, che ha preso forma nel 2022, ha visto la selezione di proprietà nei luoghi più iconici e incantevoli del Mediterraneo e non solo: Croazia, Spagna, Grecia, Francia, Austria, Portogallo. Quello di Chiara Travels è un viaggio nelle destinazioni più iconiche, una proposta ai clienti che da quasi 20 anni viaggiano con l’operatore toscano e ai nuovi slow travellers di tutto il mondo. Si tratta di un nuovo ingresso importante in un settore che, quest’anno, per la prima volta, è tornato a fiorire. Si stima che nel 2023 i ricavi del comparto turismo raggiungeranno i 2,5 trilioni di euro e che l’Europa sarà la destinazione preferita.

Ed è in questo contesto che si inserisce Chiara Travels che, forte dell’expertise di Emma Villas, farà leva su un team qualificato di villa specialist e una rete di partner locali referenziati accreditati nelle diverse location, in grado di selezionare immobili di alto livello in Europa e di soddisfare le aspettative degli ospiti, in linea con gli standard qualitativi dell’azienda.

Con 160 proprietà online situate in località esclusive in 6 Paesi diversi, Chiara Travels ha l’obiettivo di inserire sulla piattaforma nei prossimi tre anni almeno 600 ville e chalet proponendoli a una clientela internazionale che andrà ad arricchire la già numerosa community di Guest Emma Villas. La piattaforma è stata presentata al World Travel Market di Londra. "Nel processo di sviluppo di Emma Villas – ha detto Giammarco Bisogno, fondatore e Ceo di Emma Villas – abbiamo sentito l’esigenza di guardare anche al di là dei nostri confini nazionali ben conoscendo l’abitudine dei nostri clienti di alternare destinazioni italiane ed estere per i loro soggiorni, anche nell’arco di un unico anno solare. Chiara Travels è il coronamento di un sogno che porterà la nostra expertise nell’Hospitality fuori dall’Italia. Il nuovo brand, che svilupperemo in parallelo rispetto ad Emma Villas, si pone l’obiettivo di esaudirei desideri di vacanza dei nostri clienti esteri (86% del totale) e italiani (14%)".