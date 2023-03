Emma Villas Con E.On dalla pallavolo alle energie green nelle case

Volley e sostenibilità energetica vanno di pari passo. A sottolinearlo la partnership tra Emma Villas Aubay, la società guidata dal presidente Gianmarco Bisogno allepilogo della stagione di Superlega, e Eon, l’azienda di energia il cui logo è presente sulle divise del team di coach Pelillo. Gruppo energetico internazionale con sede a Essen in Germania, Eon è tra i più grandi operatori al mondo, conta circa 72 mila dipendenti e 50 milioni di clienti e fa del proprio modello allineato con il nuovo mondo dell’energia – decentralizzato, sostenibile, interconnesso – un punto di forza nella guida alla transizione energetica.

"Siamo felici e onorati di avere sulla nostra maglia il logo di un’azienda così prestigiosa – commenta Bisogno. – Il nostro è un incontro tra aziende, in un’ottica che guarda con interesse allo sport anche con aspetti commerciali rilevanti, capaci di generare sinergie significative grazie a simili partnership".

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di Emma Villas Volley – aggiunge Luca Conti, Ceo di Eon -, una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori tra le due aziende: nell’ambito dell’energia e dello sport è fondamentale il concetto di gruppo. Per creare un futuro sostenibile e per fornire energia affidabile ai nostri clienti è fondamentale lavorare insieme come una squadra per un obiettivo comune. Un’opportunità per ribadire il nostro sostegno per le comunità locali, allargando la nostra presenza e i nostri investimenti sul territorio. Il nostro focus è improntato sulla sostenibilità, e per fare questo utilizziamo tecnologie innovative per arrivare al concetto di smart home, la casa del futuro, ma anche l’azienda del futuro. Teniamo particolarmente al territorio senese e toscano, luoghi di eccellenza e di qualità. La pallavolo, poi, è uno sport che può insegnare tanti aspetti e concetti: si vince se si gioca tutti insieme e se si va tutti nella stessa direzione".

Andrea Talanti