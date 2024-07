Emma Villas, abbonamenti al via. Mechini: "Siamo fiduciosi"

È iniziata ieri la campagna abbonamenti della Emma Villas Siena, intitolata ’Il Tuo Tifo, La Nostra Forza’. "Sono molto curioso di capire come sarà l’andamento di questa campagna abbonamenti, dato che negli anni precedenti abbiamo avuto una serie di motivi che ci hanno ostacolato – le parole del vicepresidente Fabio Mechini –. Ci aspettiamo un numero importante di abbonamenti, e speriamo che il pubblico risponda come ha fatto nella parte finale della stagione scorsa, anche in virtù dei prezzi convenienti".

Poi sulla squadra. "Il campionato sarà difficile. Catania, Brescia, Cuneo, Prata e Ravenna sono avversarie temibili. Mi aspetto grande equilibrio e partite difficili specie in trasferta. L’obbiettivo è competere per i primi posti e giocarci tutto nella fase decisiva del torneo". Mechini era presente ieri all’evento che sanciva una nuova partnership per il club, quella con il Gruppo Scotti, concessionaria leader nel settore automobilistico che si unisce alla Emma Villas come automotive partner.

"Siamo molto contenti di avere concluso un accordo con Gruppo Scotti – così il direttore marketing e commerciale Vittorio Angelaccio –. Sin da subito abbiamo trovato comunione di intenti e condivisione di idee, progetti e obiettivi". "Scotti ha sempre avuto collaborazioni sportive – sono le parole di Paolo Vallini responsabile Toyota e Lexus del Gruppo Scotti. – Siamo già presenti in tante altre realtà sportive in cui abbiamo le sedi, quindi siamo davvero entusiasti di questa nuova collaborazione e speriamo di portare fortuna per la prossima stagione".

g.d.l.