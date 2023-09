Elsa Viva e LaGorà si smarcano Non c’è nessun tipo di interesse per l’attuale campagna elettoraie

Equidistanti dalle forze politiche, ma non disinteressati alla politica. Soprattutto per quel che riguarda i temi ambientali di cui la politica non può non occuparsi. Tirati da più parti per la giacchetta, talvolta anche etichettati come sostenitori di qualche schieramento per il loro attivismo, il comitato civico Elsa Viva e l’associazione culturale LaGorà di Colle affermano a chiare lettere la propria estraneità alla campagna elettorale. "Elsa Viva e LaGorà rimarranno fuori dalla competizione elettorale, già accesa e calda, per le elezioni del 2024 a Colle - affermano in una nota – Tuttavia vogliono promuovere le proprie tematiche proponendole alle varie forze che si contenderanno la guida della città, nella speranza di vederle da loro condivise e realizzate". Le due associazioni hanno deciso di avviare un percorso di programmazione sui temi a loro più cari, come il Parco Fluviale dell’Elsa e la sostenibilità economica, sociale e ambientale del territorio, con una serie di incontri pubblici durante i quali elaborare proposte condivise che saranno rese pubbliche. "Chi parteciperà alle elezioni avrà la libertà di inserire nei propri programmi uno o più dei nostri spunti progettuali e la cittadinanza sarà messa nelle condizioni di partecipare alla realizzazione delle proposte prima, per poi confrontare i vari programmi elettorali vedendo chi e come avrà recepito gli spunti offerti – prosegue il documento – Il percorso sarà aperto a tutta la cittadinanza, a singole persone e ad associazioni amiche. Moderatori e moderatrici si impegneranno affinché i lavori delle serate producano proposte concrete e non si incaglino in sterili dibattiti ideologici: cercheremo di evitare la presenza attiva di soggetti politicamente schierati che, evidentemente, rischierebbero di dirigere i lavori secondo logiche a noi estranee". Il primo incontro è in programma domani alle 21 nei locali di LaGorà in via Garibaldi, durante il quale saranno fissati i temi progettuali e il calendario degli incontri fino alle fine dell’anno. "Terminato questo percorso di programmazione condivisa e resi noti i risultati – conclude la nota – Elsa Viva e LaGorà metteranno in pausa le proprie attività fino al termine delle elezioni, in modo da evitare ogni tipo di attribuzione politica e partitica".

A.V