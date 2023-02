Elia, regista di ’Mare Fuori’ "Ora vado a Santo Spirito"

"… Mi hanno messo la pistola in mano e mi hanno detto spara. Napoli da qua dentro, sembra essere lontana. Tutto il giorno penso: ‘Cosa ho fatto di male?’. Tutti i giorni penso al mare". Il testo di ‘‘O’ mar’ for’’ strugge. "Credo che Mare Fuori abbia riscosso tanto successo perché ha raccontato una verità dal punto di vista dei ragazzi – spiega il regista della prima stagione Carmine Elia –: i giovani si specchiano negli adulti e se l’esempio in cui si specchiano è sbagliato, commettono degli errori. Il tema è quindi quello dell’ascolto: più che trovare le risposte, bisognerebbe porci la domanda giusta. Questi ragazzi cercano di farsi ascoltare, in un mondo che non accettano. Ma questo mondo riesce ad ascoltarli? Io credo di no. Lo Stato non fa nulla, tutto è politica". Carmine Elia, che poi ha ceduto il testimone a Ivan Silvestrini e Milena Cocozza, ha creduto fin da subito nella serie Rai, alla sua "dirompente verità": la fiction ha travolto gli ascolti, invaso i social, la canzone ‘O’ mar’ for’’ ha conquistato il disco d’oro. Lunedì il regista e la moglie Paola Benocci, attrice, incontreranno i detenuti di Santo Spirito, a Siena. "Lo scopo è sensibilizzare sul tema della detenzione, certo – spiega Elia –, ma anche e soprattutto su cosa aspetta i detenuti fuori, una volta terminato il percorso all’interno del carcere. Il contesto, rispetto a Mare Fuori, è diverso, non ci sono minori, ma si tratta comunque di persone che hanno commesso reati e ne stanno pagando le conseguenze. E che, una volta usciti avranno bisogno di un supporto, anche da parte delle istituzioni".

Ma perché Santo Spirito? Perché il legame tra il regista e Siena è stretto: abita a Monteriggioni, nel borgo di Fungaia. I suoceri sono senesi, anche se poi si sono trasferiti a Milano: ed è lì che Carmine e Paola si sono conosciuti, sui banchi del liceo. Ma l’amore è scoccato più tardi al Piccolo Teatro. "Dopo la nascita delle gemelle – racconta Elia –, già genitori di un maschietto, abbiamo deciso di trasferirci a Siena, perché volevamo che i nostri figli crescessero in una realtà senza problematiche". Le gemelle, adesso, sono grandi, una va al Liceo Classico, l’altra allo Scientifico. Il primogenito studia alla Cattolica di Milano. La Montagnola è quindi diventato il ‘rifugio’ della coppia, quando l’una e l’altro non sono impegnati sul set. Sì, perché Carmine Elia, già regista di innumerevoli produzioni di successo, non si ferma mai. E ha appena finito di girare ‘Noi siamo leggenda’ "Anche in questa serie (che andrà in onda su Rai 2 e Amazon) i protagonisti sono gli adolescenti, il loro passaggio all’età adulta. Se ci saranno i protagonisti di Mare Fuori? Sì, ci saranno Nicolas Maupas (Filippo), Valentina Romani (Naditza), Giacomo Giorgio (Ciro). Sono ragazzi con cui è un piacere lavorare e attori di talento: quando li trovi non devi farteli scappare". "Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’".

Angela Gorellini