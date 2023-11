Elezioni del sindaco, Esposito c’è. Brugnaro lancia la sua candidatura

"E’ Roberto Esposito il nostro candidato a sindaco per il Comune di Chianciano Terme. Noi siamo un partito di persone concrete che vogliono fare e risolvere i problemi della città". Le parole sono del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che ieri dal Palamontepaschi ha lanciato la candidatura dell’esponente di Coraggio Italia per le prossime amministrative. E’ la prima candidatura che scende in campo per le prossime elezioni e rompe gli indugi politici. Ma il sindaco di Venezia non si è limitato a lanciare il nome di Roberto Esposito ma ha anche tracciato la linea di alcune scelte. "Coraggio Italia è una formazione che raccoglie persone perbene e che non guarda a destra o a sinistra ma piuttosto alla volontà di operare bene per la collettività. Chianciano ha bisogno di scelte forti e di rilanciare una alleanza con Chiusi ed il territorio ripartendo proprio dal tema delle infrastrutture. Non si fa turismo senza investimenti infrastrutturali. Le battaglie non devono essere quelle dei treni dei pendolari Siena - Roma , ma piuttosto treni funzionali a portare i turisti dal nord".

Brugnaro, sindaco di Venezia dal 16 giugno 2015, è il proprietario della squadra di basket Reyer Venezia Mestre e fondatore dell’agenzia Umana Holding ed ha anche nel territorio di Chiusi numerose attività imprenditoriali. Roberto Esposito è un imprenditore della gastronomia, di origine campane si è trasferito molti anni fa nella cittadina termale dove ha aperto la sua prima pizzeria. Sempre attivo politicamente recentemente ha lanciato un forte atto di accusa verso l’amministrazione Marchetti e di critica alla gestione del rilancio delle terme di Chianciano. Ha sempre avuto a cuore il tema del rilancio turistico di Chianciano ed ha sempre esortato i cittadini di Chianciano a "liberarsi da questa incuria". "Sono convinto che il paese vada liberato – ha dichiarato pubblicamente alcuni mesi fa Roberto Esposito – lo dobbiamo ai bambini e agli anziani che l’hanno costruito. Chianciano va rilanciato con idee nuove, progetti nuovi e soprattutto con persone leali, che vogliano bene al nostro paese e non pensino al proprio interesse. Non facciamoci mettere il bavaglio". A questo punto i giochi sono aperti e non si esclude che proprio nelle prossime ore arrivi l’annunciata candidatura di Grazia Torelli per il partito democratico.

Anna Duchini