Elezioni, Bianchi: "Non mi candido". L’assessore della giunta Donati si trova al bivio tra Pii e Vannetti

Cristiano Bianchi non si candida, ma si presenta. O meglio, presenta il lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione. Di fatto ha convocato per martedì alle 12 un incontro per soli giornalisti, dal titolo ’5 anni... in one word’. Il richiamo evidente è al progetto di valorizzazione della città e del territorio di Colle dal nome ’In one word…Colle’. D’altro canto il piano di promozione turistica è stato pensato ed ideato dallo stesso Bianchi. Le notizie, quindi, son due: Bianchi non si ripresenta né come candidato al consiglio comunale, né come candidato a sindaco. L’altra notizia è relativa all’insieme degli obiettivi raggiunti da amministratore.

Il primo aspetto non è affatto banale, dato che in città non solo c’è curiosità per le varie mosse elettorali di uno degli assessori più attenzionati e popolari, ma anche per i vari appoggi che potrebbe o non potrebbe dare. Bianchi, infatti, è in quota ‘Colle in Comune’, lista del sindaco Donati che non si ripresenterà alle elezioni. "Sono a convocare, a titolo personale, presso location privata e senza l’utilizzo di alcun mezzo della pubblica amministrazione, una conferenza stampa in cui darò conto di quanto fatto durante i cinque anni di mandato appena trascorsi, riguardo alle mie deleghe alla cultura e al turismo – afferma Bianchi – Ci tengo a sottolineare che non mi ricandido e non prenderò parte in alcun modo alla campagna elettorale 2024: questa iniziativa deriva esclusivamente dal desiderio di rendere conto ai cittadini di quanto ho fatto durante questo mandato, illustrando la visione di città che ha guidato la mia azione, i risultati ottenuti e quelli mancati".

L’appuntamento per Bianchi sarà quindi il prossimo martedì. Bianchi, quindi, "a titolo personale" snocciolerà i risultati raggiunti, senza alcun utilizzo o supporto della pubblica amministrazione. Fa capire, inoltre, che non rilascerà nessuna dichiarazione o nota di colore politico. Non è un mistero che le ‘chiacchiere’ colligiane parlino di un Bianchi diviso tra due candidati. Forse, indeciso. Lo scopriremo solo vivendo, cantava Battisti. Probabile, che come si posizionerà Bianchi non lo scopriremo neanche nell’immediato futuro. Fatto sta che sicuramente qualche domanda sull’argomento martedì lo aspetterà.

Lodovico Andreucci