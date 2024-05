Elezioni, Bagno si presenta. Ecco il gruppo che vuole guidare PIancastagnaio

Parte il confronto elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative a Piancastagnaio. Sono due le liste che sono state presentate per il rinnovo del consiglio comunale. "L’ ora di Piano" con Franco Capocchi e "Oltre il Ponte" con Marco Bagno capolista . La squadra con i dodici aspiranti consiglieri è stata ufficializzata ieri sera nel corso di un’affollata manifestazione che si è tenuta nell’ex bocciodromo del paese. Questi i nomi dei candidati e delle candidate che collaborano con Marco Bagno, 65 anni, diploma professionale, pensionato, ex titolare di una società di trasporti: Alessandro Guerrini, Valeria Felici, Giuseppe Montini, Giulia Sabatini, Fabio Landi, Leila Scapigliati, Eros Guerrini, Emma Dionisi, Bernardino Perugini, Marina Anemone, Maurizio Damiano Capocci, Fabio Fineschi. "Una visione di Piancastagnaio che va al voto amministrativo con quattro parole chiave per un programma vastissimo che è a disposizione di tutti", così il commento del capolista Marco Bagno dopo la sua accettazione alla candidatura e la creazione di una lista civica. "Abbiamo competenze e capacità e risorse per disegnare il futuro di Piancastagnaio all’ altezza dei nostri sogni – ha detto ancora il candidato della lista ’Oltre il Ponte Marco Bagno’ - e vorremmo impegnarci non solo per il paese di Piancastagnaio ma per ogni singolo pianese e per ogni singolo cittadino che viene nel nostro bellissimo territorio sia per lavoro che semplicemente come turista o ospite. Un programma - ha detto Marco Bagno - dove principalmente è contenuto un pensiero per ogni cittadino e paesano e soprattutto un pensiero rivolto alle necessità singole e familiari. Sono i temi- ha concluso il capolista- che più interpellano la vita quotidiana di Piancastagnaio: teleriscaldamento efficiente e sostenibile, geotermia responsabile e partecipativa, energia fotovoltaica, politiche sociali e sanitarie inclusive, partecipazione giovanile per un futuro condiviso cultura accessibile, sport, educazione inclusiva, ed ancora turismo integrato, pelletteria innovativa agricoltura rigenerativa, bilancio efficiente e trasparente, comunicazione diretta e trasparenza, partecipazione attiva dei cittadini, valorizzazione dell’associazionismo, rinnovo delle tradizioni con prospettiva futura.

Giuseppe Serafini