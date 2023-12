Elezioni 2024 a Casole. In corsa Verponziani

La lista civica ’Noi ci siamo’ scioglie la riserva e candida Federico Verponziani a sindaco di Casole d’Elsa alle elezioni amministrative di giugno 2024. Federico Verponziani, 39 anni, residente a Lucciana, programmatore e guida ambientale escursionistica, ha già avuto esperienza come capogruppo della lista d’opposizione ’Noi ci siamo’ in consiglio comunale dal 2021.

"Noi Ci Siamo – si afferma in una nota della lista civica – mette al centro della proposta politica la tutela dei beni comuni e dell’ambiente, l’attenzione a uno sviluppo urbanistico armonico e il ripristino dei servizi di base nella sanità, nella cultura e nei trasporti, in un territorio visto troppo spesso come una periferia".

"Ho accettato la candidatura a sindaco – dichiara Verponziani – per permettere ai casolesi di avere una proposta alternativa fresca, seria e pragmatica. Sono un cittadino casolese che lavora sul territorio e da sempre mi sono impegnato nella comunità dove vivo per aggregare e per promuovere la socialità. Dato che credo in ciò che faccio, voglio impegnarmi in prima persona".

Il gruppo ’Noi ci siamo’ organizzerà a breve una serie di appuntamenti sul territorio con i cittadini e con le realtà sociali e produttive per ascoltare le istanze da accogliere ed esporre le proprie proposte programmatiche. "Siamo nati come un movimento civico e per questo siamo naturalmente aperti verso la cittadinanza – continua nella nota il gruppo –. Accogliamo volentieri nel nostro gruppo di lavoro persone disponibili ad impegnarsi e a collaborare per la riuscita del progetto. I cittadini interessati al progetto potranno trovarci sulla pagina facebook".

Lodovico Andreucci