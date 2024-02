’Elevata qualificazione’, le prime nomine

Erano nomine attese per completare la riorganizzazione del Comune, dopo la scelta dei dirigenti. Ecco le prime scelte per le Elevate qualificazioni: Lucia Fosi, Gestione economica delpersonale e contrattazione decentrata; Lara Placidi, Gestione giuridica del personale e formazione; Emilio Giuggioli, Gestione previdenziale del personale; Roberta Mari, Istruzione; Chiara Ravenni, Politiche abitative; Giulietta Bonechi, Politiche giovanili e pari opportunità; Erminia Ficorilli, Progetti educativi; Paola Poggesi, Sociale, terzo settore, sanità. Da oggi e nei prossimi giorni sono attese le nomine delle altre posizioni di Elevata qualificazione per arrivare alla quota delle 38 previste dalla nuova pianta organica del Comune.