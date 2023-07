’El Gabo’: da Siena alla Colombia per diventare una stella del reggaeton

Da Siena all’America Latina a passo di urban music. E’ la storia, sicuramente non banale, di Gabriele Signore, cantante nato a Siena nel 1993 e cresciuto in città prima di trovare la propria strada nella musica, in particolare quella latino americana nella tripla veste di cantante, compositore e produttore, tanto da decidere di vivere tra Madrid e la Colombia. Gabriele, ‘El Gabo’ sui social e sui video musicali, è ormai una stella del reggaeton ma non dimentica Siena. "Mi sono avvicinato a questo mondo grazie a mio nonno e mia mamm, avevo 17 anni ho iniziato con la musica".

In Guatemala, El Salvador e Costa Rica è uno dei nomi più importanti della scena reggaeton ma il suo percorso parte dalla città del Palio. "Mi ricordo delle prime serate al centro commerciale Porta Siena – spiega Gabriele –. Ho iniziato lì, ho fatto la mia prima serata e guadagnato i primi cento euro; ma soprattutto ho capito che quella mia passione sarebbe potuta diventare un lavoro. E’ un bel ricordo che porto con me, è il posto dove tutto è iniziato oltre che quello dove sono cresciuto e formato prima del grande salto".

La vita di Gabriele adesso è frenetica e divisa tra la Spagna, la Colombia e i tour in America Latina. Quando sente il bisogno di staccare torna dove tutto è iniziato. "Siena è come una mamma per me – dice Gabriele – . Alcuni miei coetanei so che si lamentano della città perché non ci sono opportunità, ma alla fine è comunque casa. Io viaggio molto, nel 2022 ho preso più di cento voli, ma quando torno a Siena sento pace e tranquillità. Mi piacerebbe tornarci più spesso".

Sulla sua professione e i progetti futuri. "Canto in spagnolo ma sto pensando anche a tornare a farlo anche in italiano – conclude Signore –. Sarebbe importante e mi piacerebbe. Adesso non è il momento forse, perché ho trovato la mia dimensione con lo spagnolo. Vedremo".

Guido De Leo