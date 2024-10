Educazione fisica al Palamontepaschi

Lezioni di educazione fisica, novità in arrivo per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico in corso. Ci saranno più luoghi dove svolgere le attività che comprenderanno anche tennis e nuoto. Nuove soluzioni in attesa che Chianciano possa disporre di una nuova palestra.

Come è noto dallo scorso anno scolastico (e fino a giugno 2026) gli studenti hanno lasciato il plesso scolastico "Federigo Tozzi", in Viale Dante Alighieri, per consentire la demolizione della vecchia scuola e la realizzazione della nuova.

Attualmente le classi della scuola secondaria di primo grado si trovano all’alberghiero e, considerato che manca la palestra (inoltre è stata abbattuta la palestra di Viale Dante, dove i ragazzi svolgevano le ore di educazione fisica, come si legge nella deliberazione della Giunta) gli studenti devono trovare alternative.

C’è stata una richiesta per svolgere le ore di educazione fisica in altri luoghi e il Comune di Chianciano si è attivato, concedendo l’utilizzo gratuito del Palamontepaschi, per il periodo che va da settembre a novembre e nei mesi di maggio e giugno, in determinati giorni (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) ed orari.

E’ stato dato l’ok per attivare una convenzione con le piscine per lo svolgimento di cinque lezioni per classe, con utilizzo dello scuolabus per due giorni a settimana nel periodo da dicembre e febbraio, ma anche una convenzione con il centro tennis per lo svolgimento di sette/otto lezioni per classe nei mesi di marzo e aprile.

