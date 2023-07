Edilizia scolastica Al via i sopralluoghi

La media Leonardo Da Vinci a disposizione da settembre. "L’intervento procede spedito e ci consentirà di restituire gli spazi alla scuola, adeguati e sicuri, già dal prossimo anno scolastico". Lo ha detto il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, dopo un sopralluogo nei plessi interessati dai cantieri, da via Borgaccio a via Aldo Moro, dove ha sede appunto la Leonardo Da Vinci, insieme con i consiglieri comunali Stefano Nastasi, Daniela Masi, e Simone De Santi, presidente della Commissione speciale Pnrr. "L’obiettivo – aggiunge Bussagli – è migliorare gli spazi di crescita e di formazione dei nostri bambini e ragazzi, renderli più sicuri e adeguati alle esigenze della comunità scolastica. Un percorso avviato nel tempo e che ,anche grazie alle risorse straordinarie della programmazione europea, abbiamo potuto proseguire e implementare, come dimostrano i due lavori in corso".

Gli interventi esaminati rappresentano il secondo lotto di lavori già realizzati nei due plessi. I lavori alla Leonardo Da Vinci sono iniziati a gennaio e interessano il blocco 3 dell’edificio (il blocco 1 è già concluso). Riguardano adeguamento sismico e rinforzo strutturale, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico. Un investimento di circa 850mila euro di cui oltre 670mila cofinanziati con contributi ministeriali confluiti nel Pnrr. I lavori alle scuole d’infanzia Picchio Verde e Arcobaleno in via Borgaccio sono invece cominciati più recentemente, con un investimento di 1.280.000 finanziato nell’ambito del ’Cantiere toscana’, promosso dalla Regione Toscana attraverso contributi del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità. Paolo Bartalini