Edilizia residenziale pubblica. Ecco la graduatoria provvisoria

Da ieri sull’albo pretorio online del Comune di Siena è pubblicata, per trenta giorni, la graduatoria provvisoria scaturita dalle domande presentate al ’Bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Siena 2024’. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione (ultimo giorno utile giovedì 14 novembre), sarà possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria stessa. La graduatoria sarà anche consultabile sul sito del Comune. L’eventuale ricorso dovrà essere inoltrato attraverso la piattaforma informatica accessibile tramite il sito internet del Comune specificando i motivi per i quali si presenta l’eventuale opposizione. Il ricorso può essere presentato anche con l’assistenza delle associazioni convenzionate, il cui elenco è disponibile sul sito del Comune. L’amministrazione comunale specifica che il ricorso, per essere considerato valido, deve essere inoltrato attraverso la piattaforma informatica, il semplice invio della mail contenente la documentazione non è sufficiente a presentare opposizione.