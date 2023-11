Economia circolare Adf e green economy in una tesi di laurea

Il protocollo di economia circolare di AdF diventa protagonista di una tesi di laurea. Il neodottore Andrea Chiappelli si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Pisa con una tesi dal titolo ’L’impegno di Acquedotto del Fiora per la green economy locale’. Il dottor Chiappelli ha approfondito i temi della Green Economy applicata alle imprese, prendendo in esame il caso di AdF a partire da bilancio di sostenibilità, piano degli investimenti e, in particolare, dal protocollo di economia circolare: dati, funzionamento ed obiettivi, ruolo di fornitori e stakeholder. Un paragrafo è dedicato alla transizione ecologica ed energetica.